Nädalavahetusel kogunes rahvas Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul lauluväljakule, et maha pidada üks suur Üheslaulmine. Üritusel esinenud Tõnis Mägi sõnas, et vaatamata üldisest positiivsest emotsioonist oli arusaamatu kõrge piletihind, vahendab Kroonika.

Paljud inimesed pahandasid juba enne üritust, et piletihind on liiga kõrge - täispilet maksis 13 eurot, pühapäeval kohapealt ostes aga lausa 15 eurot.

"Üks tõrvatilk meepotis siiski on sellest üritusest rääkides, et miks pidi olema see raha. Eesti 100 on ometigi. Natukene piinlik on. Suur ja väga kurb põhjus oli ikka see raha, miks ei oleks võinud olla piletihind sümboolselt üks euro ja 00 senti, siis oleks ka sümboolselt see 100 ka seal olnud," ütles Tõnis Mägi, kes Üheslaulmisel esinejana üles astus.

