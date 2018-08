Kuigi üritus Kuusikul algab kell 16, avati väravad autokolonnidele juba kell 13. Iga paari minutiga täitub autoparkla mõne sõidukiga. Korraldajate hinnangul jätab vihmane ja suvine aeg, mil inimestel on palju tegemist enda asjadega, sügava jälje osaliste arvule. Kui hästi läheb, on Kuusikule oodata umbes tuhandet inimest.

Näib, et ilmataadile „Maksud sõidavad“ korraldajate järjekordne üritus Rapla külje all Kuusiku lennuväljal ei meeldi. Taevast sajab seenevihma ja rohune maalapp on nii vett täis, et inimesed, kellel pole kummikud jalas ja vihmakeep seljas, on loetud minutitega märjad.

Õhtuleht vestles „Maksud sõidavad“ Järvamaa piirkonna korraldaja Roman Kopaga, et saada aimu, miks on Eesti rahvas kutsutud riigipühal Raplamaa Kuusiku lennuväljale. „Me tahame rahvaga seda, et kui mõni poliitik ütleb, lubab, et ta ka vastutaks selle eest!“ räägib Kopa. Vaata videost, kui mitu inimest Kopa hinnangul kohale tuleb.

Esimesed kohalejõudnud ei lase aga vihmal ennast segada. Üks kohaletulnu toob põhjuseks, miks ta Kuusikule tuli, üldsõnaliselt rahulolematuse valitsuse tegutsemises. „Eks siin ollakse protestiks valitsuse tegevusele,“ ütleb keskealine mees, kes on Kuusikule sõitnud Kesk-Eestist. Millele vastu protest täpselt on, ta välja tuua ei osanud.

„Kuidas saab nii olla, et Eesti aitab kõiki teisi (immigrandid, teised riigid), aga Eesti laste vanematel ei jätku raha, et osta oma võsukestele pliiatseid ja vihikuid kooli jaoks,“ täpsustab teine Kesk-Eesti mees Paidest. Ta on ennast hästi varustanud, kandes kummikuid ja vihmakeepi, ning ütleb, et kehva ilma tõttu saab selgeks, kui paljud eestimaalased on tegelikult rahulolematud nii valitsuse kui ka riigikogu tegutsemisega. „Ma ju muidu poleks siin, vaid lebaks mõnusasti kodus diivani,“ märgib ta.

Mida korraldajad taotlevad?

„Maksud sõidavad“ korraldajad andsid juunis Facebookis teada, et nõuavad poliitilise süsteemi muutmist. „Meie sõnum on: rahvas on riik ja me oleme valmis korraldama revolutsiooni, aga mitte oma riigi vastu, vaid inimeste südames. Nõuame, et Eesti oleks demokraatlik riik, nagu põhiseaduse esimeses paragrahvis on deklareeritud,“ seisis toonases pressiteates, milles teatati liikumise järgmisest rahvuslikust peost ja meeleavaldusest, mis toimub täna kell 16 Raplamaa Kuusiku lennuväljal.

„Nõuame seda kõik koos, et meid kuulda oleks, sest praegune süsteem on valitsuse poolt mugandatud oma taskute täitmiseks ja oma rahvaga kahjumlikult toimetamiseks. Nõuame niisugust riigireformi, mis ei jätaks põhiprobleeme tähelepanuta ja on toetamisväärne.

1. Nõuame poliitilise süsteemi muutmist, kus riigijuhtimine oleks läbipaistev ja puuduks üleliigne bürokraatia.

2. Nõuame rahvaalgatuse õiguse taastamist, riigipea otsevalimiste taastamist, sest rahvast peab kuulama kogu aeg, mitte kord nelja aasta jooksul enne valimisi!

3. Nõuame, et saadikute palk oleks seotud saadikute kohaloluga, ning reaalse tegevusega ja saadikutel oleks hääletamise kohustus!

4. Riiklike ja ringkondlike nimekirjade alusel häälte ülekandmist võimaldava ja sellisena täiesti ebaadekvaatse riigikogu valimiste korra muutmist.

5. Me nõuame, et erinevates valdkondades töötaksid ministritena ja tippjuhtidena eranditult erialade eksperdid, kel on vastav haridus ja /või silmapaistvad tulemused ette näidata ehk inimesed, kes saavad aru, kuidas reaalne elu toimib!

Vastutamine peab tähendama lahkumist nii majanduslikult valusaks osutunud prohmakate eest kui ka avaliku arvamusega vastu ollu mineku eest, kui võim osutub selle tulemusena halvatuks. Valitsus ja riigikogu peavad eelkõige rahva ees vastutama. Meie paneme nad vastutama ja veame avalikult häbiposti kuni nad tunnevad, et terve riik ja mitte ainult riik vaid kogu ühiskond on nende vastu...