Itaalia režissöör ja näitleja Asia Argento on üks prominentsetest naistest, kes mullu sügisel süüdistas filmiprodutsent Harvey Weinsteini seksuaalses ahistamises. Ajakiri Time nimetas seksuaalse ahistamise juhtumeid päevavalgele toonud naisi vaikusemurdjateks ning pärjas nende liikumise #MeToo aasta inimese tiitliga. Nüüd kirjutab The New York Times, et Argento maksis 380 000 dollarit vaikimistasu mehele, kes süüdistas teda seksuaalses ahistamises.

Tänavu mais kasutas Asia Argento Cannes'i filmifestivali lõputseremoonial oma lavaaega selleks, et süüdistada filmitööstust Harvey Weinsteini kuritegude varjamises. Argento andis koos režissöör Ava DuVernayga üle parima naisnäitleja preemia. Tema pöördumine filmirahva poole oli aga karmis toonis.

„1997. aastal vägistas Harvey Weinstein mind siinsamas Cannes'is. Olin 21aastane. See festival oli Weinsteini jahimaa. Ma tahan midagi ennustada. Harvey Weinsteini ei võeta siin enam eales avasüli vastu. Ta jääb elama häbisse, tõrjutuna filmikogukonnast, kes teda hoidis ja tema kuritegusid varjas,“ rõhutas Argento.