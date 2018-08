Itaalia näitleja ja lavastaja Asia Argento oli üks esimesi naisi filmitööstuses, kes süüdistas Harvey Weinsteini avalikult seksuaalses ahistamises. Naisest sai #MeToo liikumise üks juhtfiguure. Nüüd on selgunud aga, et naine pole isegi patust puhas, vahendab The Times.

Paar kuud pärast Winsteini skandaali puhkemist jõudis Argento vaikselt kokkuleppele oma ohvriga. Noor näitleja ja rokkmuusik Jimmy Bennett süüdistas naist seksuaalses kallaletungis. Lugu juhtus mõned aastad tagasi, kui noormees oli alles 17aastaseks saanud, Argento aga oli toona 37. Nüüd on noormees 22aastane.

Väidetavalt kutsus Argento Bennetti hotellituppa, andis noormehele alkoholi ning näitas talle kirju, mille oli noormehele kirjutanud. Siis suudles ta Bennettit, lükkas ta voodile, võttis noormehel püksid jalas ja tegi talle oraalseksi. Seejärel ronis ta poisile otsa ning nad olid vahekorras. Seejärel palunud Argento Bennettil neist mitmeid pilte teha.

Väidetavalt mõjus vahejuhtum Bennettile nii rängalt, et tema töö ja sissetulekud kannatasid selle all. Viis aastat varem teenis Bennett 2,7 miljonit dollarit, kuid pärast vahejuhtumit langes sissetulek umbes 60 000 dollarini aastas, väidab mehe advokaat.

Aregnto ja Bennett jõudsid kokkuleppele mille kohaselt naine maksab noormehele pooleteise aasta jooksul 380 000 dollarit. Esimene makse tehti aprillikuus ning selle suuruseks oli 200 000 dollarit.

Asia Argento oli paar telekokk Anthony Bourdainiga, kes juunis enesetapu tegi. Nad kohtusid aastal 2016 ning neist sai paar.