Näitlejatel Winona Ryderil ja Keanu Reevesil võib olla Hollywoodi õndsaim abielu, ilma, et nad seda ise teaksidki, vahendab Mirror. Nimelt kardavad näitlejad, et nad on viimased 26 aastat abielus olnud.

Näitlejad sõudsid abieluranda kinolinal, 1992. aastal filmitud "Dracula" filmis, kuid seda enda sõnul väga päris preestri juhendamisel. Praegu promovad näitlejad oma uut filmi ning meenutavad, et režissöör Francis Ford Coppola tõi platsile päris preestri, kes nad sõrmenipsuga paari paneks.

"Me abiellusime "Draculas" päriselt. Ma arvan tõesti, et me oleme ka päriselus abielus," ütles Winona. "Francis kasutas selles stseenis päris rumeenlasest preestrit." Winona meenutas Keanule ka, et nad ütlesid jah-sõnad, mispeale Keanu küsis, et kas tõesti. "Sa ei mäleta seda? See oli valentinipäeval," meenutas Winona. "Appi, me olemegi abielus!" sõnas seepeale Reeves.

Winona pole kunagi abielus olnud, küll aga on ta aastast 2011 suhtes Scott Hahniga. "Ma elan parema meelega abiellumata, kui olen mitu korda lahutatud," on naine ühes intervjuus öeldud. "Mitte et lahutuses oleks midagi halva, kuid ma ei sooviks, et see oleks ka võimalus." Lisaks ütles naine, et tema standardid on väga kõrged, kuna tema vanemad on 45 aastat meeletult armunud olnud.

Ka Keanu Reeves pole kunagi abielus olnud.