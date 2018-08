Löökpillimängija ning saate "Klassikatähed" viimane võitja Tanel-Eiko Novikov pani end nädalavahetusel proovile Klassika-Eurovisionil ehk võistlusel Eurovision Young Musicians 2018. Kahjuks noormees finaali ei pääsenud, vahendab ERR kultuuriportaal.

Tanel-Eiko Novikovi sõnul juhtus temaga Klassika-Eurovisionil midagi enneolematut, kuna ühel hetkel tabas teda mäluauk. Teisalt oli see ainult edasiviiv ja kannustas viimases osas endast maksimumi andma, vahendab ERR kultuuriportaal. "Ma sain olla lihtsalt mina seal laval," sõnas Tanel-Eiko "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus. "Viimane lugu oli üks parimatest esitustest, mis ma olen teinud kontserdi olukorras," lisas ta.

Enne poolfinaali tunnistas noormees ERR-ile antud intervjuus, et on elevust täis rohkem kui kunagi varem. "Päris halvasti magasin," tunnistas Tanel-Eiko ning lisas naerdes, et lisaks vaevasid teda öösel janu ja nälg.