"LasnaKino on meie jaoks juba armsaks saanud traditsioon," räägib MTÜ Lasnaidee eestvedaja Maria Derlõš. "See on tegelikult omamoodi kogukonna kino. LasnaKino taga on seltskond väga erinevaid, kuid väga kokkuhoidvaid aktiviste. Me ei ole professionaalsed kultuuritegijad, ega filmikriitikud. Me oleme insenerid, disainerid, tõlkijad, tudengid, fotograafid, ettevõtjad, ametnikud jne. Oleme tavalised Lasnamäe elanikud, kes lihtsalt armastavad oma kodupiirkonda ja tahavad teha midagi ise, et seda ägedamaks muuta," jätkab Maria.