Facebookis levib pilt Viljandi Maximast, mille seinale heisatud Eesti lipp on küll õigetes värvitoonides, kuid värvide järjekord on vale.

Varem on Maxima püüdnud tähelepanu sellega, et paljud nende töötajad ei oska eesti keelt. Nähtavasti ei teata ka seda, milline Eesti lipp välja näeb.

Maxima meediajuht Marit Liik selgitas Õhtulehele, et lipu kokkuõmblemisel tehti viga, mida ei pandud tähele ka kaupluses ning nii vale lipp üles saigi.

"Meil on väga kahju, et selline juhtum leidis aset," kommenteeris Liik ja lisas, et nüüd ripub kaupluse seinal siiski õige sini-must-valge Eesti lipp.