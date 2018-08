Kes poleks kuulnud ütelust, et las laps mängib, peaasi, et ei nuta. Ja nii peaks kõik inimesed suhtuma naudingutesse, mis neile mõnu pakuvad, täie respektiga. See, et Helen leidis õnne looduses jänesekapsaid süües, ei tähenda, et me peame kõik küüliku moodi elama hakkama. Meil kõigil on erinevad maitsed ja selle üle pole mõtet vaielda. Kui ma oskaks inimestele õpetada, kuidas on ÕIGE elada, siis elu Maal oleks palju ilusam ja patusem. Üks asi on nautida elumõnusid, hoopis teine aga see, kui sult midagi ära võetakse. Ja ma sain just möödunud nädalal üsna mõnusa õppetunni. Arvasin, et mugavaks ja lihtsaks eluks siin Norra koopas on mul kõik olemas. Mul pole ju palju vaja, luksusest rääkimata. Eksisin. Ma pidin elama kolm päeva ilma internetita, osaliselt ka elektrita ja sooja veeta! Katastroof!

Mis kuradi õigusega tuleb Helen Adamson inimestele ütlema, kes armastavad napsutamist ja lihasöömist, et neil on sitt arusaam elu mõnudest. Mulle meeldib vägagi kuumal suvepäeval Ibizal, Usuhaia Beach Clubis mulli juua või Viinis sõpradega šnitslit õhtusöögiks kugistada. Peen jook tekitab tuju ning teeb koledad ilusamaks. Hea toit täidab kõhtu ning nullib mu hoolega vormitud figuuri. Olen igast otsast õnnelik.

Kõik sai alguse sellest, et naaber otsustas oma korteris remonti teha. Loll tõmbas seinast välja kõik ette jäänud juhtmed. Me jagame muuseas modemit. Mingisuguse ülekoormuse suutis see ajudeta troll korraldada nii, et mul põlesid läbi korgid ning tagatipuks lõhkus ta ka peakaabli, mis terve maja ka sooja veeta jättis. Ja vähe sellest, kuradi idioot, ei lasknud mul magada. Ta väiksed humpa-humpa abilised peksid naelu seinadesse ja puurisid trelliga juba seitsmest hommikul. Loomulikult käisin igal hommikul tema ukse taga turtsumas ja näitamas kui "heas" tujus ma olen. Kahjuks polnud tema ehitusmehed üldse ilusate Chippendalesi tantsijate moodi, polnud isegi midagi vahtida.

Nii ma siis oma toas halasin ja kurtsin rasket elukest kõigile. Loojuva päikese ajal tegin endale viimaseid võileibu. Käisin naabertrepikojas kiirkeedukannuga vett keetmas. Kuidagi sain söödud ja joodud, ime et nälga ei surnud. Kummaline, et pimedas ei maitsenud ka toit nii hästi, kui elektrivalguses. Kõik oli sama kibe ja mõru nagu mu meeleolu. Kirusin kogu maailma ja vana Jumalat ennastki mind tabanud kohutavate kannatuste pärast.



Nõusid pesta ei saanud ja duši all käimisest rääkimata. Külma veega loputamine ei anna soovitud tulemust. Sama hästi võiks ju koeral lasta taldriku puhtaks lakkuda ja siis see tagasi riiulile panna. Ei jäänud muud üle, kui vanaemalt õpitud trikki kasutada. Tuli hakata gaasi peal vett keetma, see ämbritesse valada ja nii oma tassid, noad, kahvlid ja taldrikud puhtaks pesta. Issand, kui tüütult kaua see aega võttis.

Taas oli elu metsiku koorma mu õlgadele pannud. Ka duši all käimine ei olnud enam nagu meeleolukas tantsunumber "Singing in the rain". Mu suur keha nõudis kahte ämbritäit vett. Seega pidin kümme korda oma kannuga köögi ja vannitoa vahet jooksma. Kui lōpuks sai kõik ettevalmistused tehtud, siis lajatasin oma perse külma vannitoa põrandale maha ja lugesin iga veetilka, mis nuustikust välja suutsin pigistada. Olin kui Kiir "Kevades" jäisel saunalaval sooja oodates - piinades.

Tavaliselt meeldib mulle duši all mõnuleda pikalt. Nüüd tormasin sealt võimalikult kiiresti välja, justkui armukesega vahele jäänud lollike. Olin kohutavalt stressis ja sestap pakkus majaomanik, et umbes 25 meetri kaugusel on ka välidšš, mida võiksin tasuta kasutada. Jah tõesti, viimane asi, mis mul veel puudu on - avalik pesesmiskoht ja jalaseen.

Ja siis kõigi hirmude summa. Internetti polnud! Appi, ma ei tea, kus Karmen Pedaru puhkab või mida Marimell lōunaks sõi! Issand, kuidas ma näen, mitu korda mu insta pilte on laigitud! Oh seda häda, kui potensiaalne peika parasjagu mu kodust mööda sõidab, ega saa mulle gay appis oma tillist pilti saata! Ma olin kõigest ja kõigist ära lõigatud.