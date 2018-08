20. augustil tähistatakse Eesti Vabariigi de facto taastamist Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega Eesti riiklikust iseseisvusest, mis võeti Eesti Komiteega kooskõlastatult vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu istungil 20. augustil 1991 kell 23:03. On hea aeg meelde tuletada aegumatud ja isamaalised mõtted, mida on lausunud mõni suur mõtleja, kes meie riigi käekäiku on palju mõjutanud.

1. "Meist igaühest sõltub Eesti püsimine." (Lennart Meri - Eesti Vabariigi president 1992 - 2001)

2. "Eesti rahvas on arvult väike. Seepärast ei tohi mitte ühegi inimese saatusele käega lüüa". (Toomas Hendrik Ilves - Eesti Vabariigi president 2006 - 2016)