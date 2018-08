Päeval, kui vihm Tallinnas võimust võttis, jagas president Kaljulaid Facebookis ka üleskutset, et vastuvõtul on kummikud väga teretulnud. Mitmed külastajad võtsidki presidendi üleskutsel sabast kinni ja tulid peole kummikutes.

Külalised hakkasid roosiaeda saabuma kell 17.45 ning pea kõigil oli näpus vihmavari. Hoolimata sajust oli meeleolu roosiaias pidulik ja ülev, võiks öelda, et lausa pühalik. Kutsutuid oli 1000 ringis.

Peol keerutas plaate Eiki Nestor, kes saabus vastuvõtule lausa suure portfelliga ERR-ile antud intervjuus paljastas mees, et seal sees on plaadid. "Alati on sabin sees, kui muusikat mängid ja alati on tähtis, et kui teed oma muusikavaliku, siis kujutad ette, mis inimesed need on, kellele muusikat mängid. Nendel lugudel, mida mängid, peab ka olema oma lugu ja mõte," sõnas Nestor.

Vastuvõtul andis president Kaljulaid üle ka 20. augusti mälestuskivi, mille omanikuks sai Ivo Linna. "Kuula, kivid kõnelevad ja see kivi kõneleb. Sellel kivil on palju, millest rääkida. Ma olen tõeliselt õnnelik, uhke ja väga tänulik, et te olete mind usaldanud, Aitäh sulle, kallis Eesti, aitäh, Eesti rahvas. Elagu Eesti!" ütles Ivo Linna kivi vastu võttes.