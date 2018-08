Rapla hakkab kolmandat korda särisema 14.-15. septembril, mil toimub Kultuurifestival SÄRIN. Püünele astuvad tõelist vaimset särinat pakkuvad artistid nagu Tõnis Mägi, Miljardid, NOËP, Doris Kareva, Erkki-Sven Tüür, Puuluup, Vanamees, Joonas Hellerma, Meisterjaan, Silver Sepp, Cätlin Mägi, Holy Motors, Kait Kall, Ants Tammik ja paljud-paljud teised. 50 Särtsaka reageerija passi vaid 25.-! Ole kärme!



Kahe päeva jooksul saab kogeda nii filmi-, muusika-, teatri-, kunsti- kui ka kirjandusprogrammi, mille on vaatajaskonna jaoks kokku pannud luuletaja ja kirjanik Mathura, pärimusmuusik ja näitleja Maili Metssalu, režissöör Jürgen Volmer ja näitleja Joonas Parve koos Kultuuriklubi BAAS vägeva tiimiga. Üheskoos luuakse vana autobaasi hoonetesse mitu erilist lava ja hea toidu ala. Nautimist ja kogemisi on igale vanusele.

Generatsioonideülene vaimne särin liidab nii korraldajaid, esinejaid kui ka publikut, seega on oodatud nii lastega pered kohvikuhommikule muinasjutte kuulama, kultuurigurmaane omavahel vestlema kui ka öised möllutajad pärast südaööd end NOËPi järgi välja elama.

"Kohalolutundest ja päris kontaktist põnevate inimeste, uute mõtete ja emotsioonidega tekib loominguline särin, mis ongi selle festivali tuum. Just kultuuriline laetus ja valdkondade sünergia muudab selle festivali eriliseks. Tekkinud seisundit kutsuti eelmisel aastal publiku poolt lausa valgusenergiaks. Eelmise kahe aastaga oleme tõestanud, et seda festivali on nii raplalasele kui ka kaugemalt tulijatele vaja ja et suudame anda külastajale tõelise laengu! Korraldame festivali just Raplas, sest siia on kogunenud eriline seltskond noori kunstnikke, artiste ja korraldajaid, kes soovivad Rapla väikelinna erilist õhustikku veelgi elustada. Raplas on see miski, mis paneb looma. Pole ime, et siit nii palju häid artiste on võrsunud! Nüüd soovime pakkuda võimalust siinse suure vaimse suguvõsaga korra kokku saada!” lausub peakorraldaja Maili Metssalu.

Reedel algab programm kell 17:00 avalavastusega ning jätkub tõeliste elamustega üle südaöö.



Laupäevane programm algab lastehommikuga kell 11:00 ning kogub tuure kuni Miljardite ja Meisterjaani hilisöiste kontsertideni välja.



14. -15. septembri reedest laupäeva hilisõhtuni kestev festival ootab just Sind! Vaata Kultuurifestivali SÄRIN 2018 programmi siit.