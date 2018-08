20. augustil liitus rahvusvahelise karusnahavaba programmiga 20. Eesti ettevõttena Hõbenõelale nomineeritud rõivabränd August.

August ja teised kodumaised moeloojad on ühinenud selliste tuntud tippbrändide ja kauplusekettidega nagu Versace, Gucci, Armani, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Stella McCartney, Esprit, Lindex, Etnies, O’Neill ja teised.

Alates 2016. aasta septembrist veab MTÜ Loomus Eestis rahvusvahelist programmi "Fur Free Retailer", milles osalevad disainerid, moemajad, rõivaketid ja kauplused ei tooda ega müü ehtsast karusnahast tooteid. "Nii nagu mujal maailmas, näevad ka Eesti rõivadisainiga tegelevad ettevõtted, et teadlikkus tarbijate hulgas kasvab ja inimesed peavad muuhulgas oluliseks toote looma- ja loodussõbralikkust. Teadlikku tarbijat ei jäta külmaks tootmise tagamaad ja kvaliteet, mistõttu ettevõtete panus paremasse maailma on otseses seoses nende edukusega turul," usub Fur Free Retailer programmi projektijuht Annika Lepp.

Eesti karusnahavabad disainerid ja moe-ettevõtted on August, Reet Aus, Xenia Joost, Tallinn Dolls, WÖÖ, Kalle Aasamäe, KÄT (Kätlin Kikkas), Perit Muuga, MARI Disain (Marilin Sikkal), TUUB, Reval Denim Guild, Les Petites disainipood, Balti disaini e-pood Wuruhi, LAV Organic Lifestyle, teadliku elustiili pood Slow, disainipood Tali, vegan moebränd LuxTerra, FaFa Disain ja lastemoe loojad Dadamora ja Nannipung.

Fur Free Retailer programmi haldaja on rahvusvaheline koalitsioon Fur Free Alliance, mille põhiseisukohaks on, et loomade kasvatamine ja tapmine nende karusnaha pärast on moraalselt vale. Koalitsioonis on tänase seisuga 40 loomakaitse ja -õiguste organisatsiooni üle maailma, Hiinast Ameerika Ühendriikideni. Alates 2014. aastast esindab ühingus Eestit MTÜ Loomus.