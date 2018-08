Türgi pealinnas Ankaras toimus esmaspäeval Ameerika saatkonna ees tulistamine, kui liikuvast autost tulistati saatkonna turvaruumi aknasse. Politsei kinnitusel inimohvreid polnud.

Reuters kirjutab, et Ankara ja Washingtoni suhted on pingestunud seoses ühe kohtuprotsessiga, mida peetakse Türgis Ameerika pastori üle. Võimalik, et tulistamine on sellega seotud.

Politseivõimud ütlesid, et tulistamine toimus kella viie paiku hommikul ning keegi ei saanud viga Kõlas neli või viis lasku ning ründajad põgenesid valge autoga. Politsei otsib neid.

Ameerika saatkond Türgis on ka varem korduvalt rünnakute sihtmärgiks olnud.