Endine peaminister ja riigikogu liige Taavi Rõivas ja tema kallim Luisa Värk tähistasid 19. augustil enda esimest pulma aastapäeva, jagades fotomeenutusi sotsiaalmeedia vahendusel.

"Esimene aastapäev on vatipulm. Küllap sellepärast, et alguses saab üksjagu vatti. Edasi tulevad paber, nahk, keraamika... Mida see täpselt tähendab, seda me - kõigest aasta jagu abielus olnud - ju veel ei tea," kirjutab Taavi must-valge foto juurde kommentaari. "Aga oleme põnevil ja valmis koos kõik vanarahvatarkuse kohaselt teele tulevad materjalid läbi proovima."

Esimene abieluaasta pandi korralikult proovile: vaid mõned kuud pärast ametliku liidu sõlmimist toimus Malaisias Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse mitteametlik üritus, mille delegatsiooni kuulus ka tol ajal veel riigikogu esimehe kohustusi kandnud Taavi Rõivas. Reis kulmineerus sellega, et poliitikut süüdistati seksuaalses ahistamises.

Kuigi Malaisias toimunud üritus lainetas veel meedias mõnda aega, sai mees rääkida suu puhtaks 12. oktoobril Mihkel Raua juhitud saate "Kolmeraudne" otse-eetris, kuhu oli teda toetama tulnud ka abikaasa Luisa Rõivas.

Taavi Rõivas, Luisa Rõivas (Robin Roots)

Luisa ja Taavi Rõivas abiellusid pärast kümne aastast kooselu möödunud aasta 19. augustil. Lauluatus toimus Tallinna Toomkirikus ning suurejooneline pulmapidu peeti Laulasmaal asuvas romantilises Kõltsu mõisas.