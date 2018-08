Riigi ilmateenistus annab teada, et tänane pidupäev tuleb Eestis vastu võtta vihmaselt ja mitmel pool ka tuuliselt, kuna ilmategijaks on merelt lähenev madalrõhkkond.

Pöörisega seotud sadu kattis kell 8.00 hommikul valdava osa Edela-Eestist. Keskpäevaks levivad vihmapilved üle terve maa ning mitmel pool tuleb arvestada ka märkimisväärse sajuhulgaga. Intensiivsema saju tõenäosus on suurim Kesk-Eestis ning oodatava saju hulk võib ulatuda 15-30 mm-ni. Sajuga koos esineb päeva teises pooles ka äikest.

Ilm esmaspäeval (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Puhub lõunakaare tuul 3-9, pärastlõunal Lõuna-Eestis puhanguti 13 m/s, Liivi lahe ümbruses puhub edelatuul 6-11, iiliti kuni 17 m/s. Sooja on 16..22°C. Õhtul jääb sadu alates saartest nõrgemaks ja harvemaks ning tuul pöördub alates saartest loodesse.

Üle Eesti on antud ka esimese taseme ilmahoiatus, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvesta sellega, kui sinu tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgi edasist ilmaprognoosi.

Riietuma peaks täna kindlasti vastavalt ilmale, siis on ka tuju hea!