Briti naine kukkus Horvaatia ranniku lähedal kruiisilaevalt vette ning hulpis kümme tundi vees, enne kui ta lõpuks päästeti.

Ametivõimud ütlesid BBC-le, et naine 46-aastane naine hulpis kümme tundi Aadria meres, olles rannikust umbes 60 miili (u 96 km S. R.) kaugusel. Ta kukkus vette laupäeva kesköö paiku ning päästeti alles kümme tundi hiljem. Kay Longstaffi nimeline naine viidi pärast päästmist Horvaatia Pula linna haiglasse. Ta ütles reporteritele, et ta kukkus kruiisilavealt selg ees vette ning on väga õnnelik, et üldse elus on.

Päästelaeva kapten Lovro Oreskovic kirjeldas, et nad leidsid naise veest täiesti kurnatuna ning on õnnelikud, et neil õnnestus inimelu päästa. Norra kruiisilaeva firmast kinnitati, et üks reisija oli teel Vargarolast Venice'i üle parda kukkunud.