Eesti taasiseseisvumise aastapäeva juhatas sisse EV100 Üheslaulmine Tallinna lauluväljakul ning eri paigus Eestis ja välismaal. Üheslaulmisel loodud elektroonilise ühendkooriga liitus kokku 52 772 inimest üle maailma.

„Eesti taasiseseisvumise aastapäeva juhatas sisse tõeliselt üleva emotsiooniga üleilmne Üheslaulmine. See, mis Tallinna lauluväljakul, üle Eesti ja terve maailma sündis, on imeline,“ rõõmustas Eesti Vabariik 100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. „Elektroonilise ühendkoori loomine tõi rahva kokku ja seda sellise hooga, et pidime koori registreerumise pikemalt avatuna hoidma,“ lisas Kasterpalu.

Esialgselt oli digitaalse kooriga liitumine avatud 19. augustil kuni kell 21-ni. Registreerumise aega pikendati suure huvi tõttu kuni EV100 Üheslaulmise järelkontserti „Sajandi sumin“ lõpuni 20. augustil kell 00.30.