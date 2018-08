Samal ajal, kui suur osa Eestist elas kaasa Tallinna lauluväljakul kaikunud üheslaulmisele, leidis Šnelli pargis aset ehmatav vahejuhtum. Hirmunud pealtnägija kirjeldas Õhtulehele, kuidas varem meedias kajastatud 20liikmelise ohtliku noortekamba liige ahistas üht tüdrukut, kes hüsteeriliselt nutvana kiirabiga minema toimetati.

"Jalutasime sõbrannaga Šnelli pargis, kui üks tšikk hüseeriliselt vastu jooksis. Seal oli noortekamp ja üks kuttidest küsis, et mis juhtus. "Ta käperdas mind!" karjus tüdruk. Kutid jooksid siis kiiresti kedagi teist kutsuma, et üheskoos peksa anda või midagi," kirjeldas pealtnägija kella kümne ajal õhtul arenema

hakanud sündmusi.

Pealtnägija on veendunud, et tegemist oli kurikuulsa ja ohtliku noortekambaga, kellel on juba politseiga tegemist olnud ja kellest Õhtuleht kirjutas 7. augusti artiklis "Tallinnas terroriseerib inimesi 20liikmeline ohtlik noortekamp". Täiesti kindlalt ta seda siiski väita ei saa.