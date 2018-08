Rootsi kroonprintsess Victoria koos abikaasa prints Danieliga viibivad Eestis ametlikul visiidil. Päeva alustasid nad koos president Kersti Kaljulaidiga Kadriorus, edasi sõideti Naissaarele,et kohtuda sealsete Eesti rootslastega.

Vabariigi President kohtus Kadriorus täna Eestis ametlikul visiidil viibiva Rootsi kroonprintsess Victoria ja prints Danieliga. Kohtumisel ja sellele järgnenud lõunasöögil keskenduti kahe riigi koostööle majanduse valdkonnas ning keskkonnaküsimustele.

„Rootsi on üks meie lähemaid partnereid – seda nii poliitilisel tasandil ja kaubavahetuses, aga tegelikult on meie teed põimunud läbi ajaloo keerdkäikude ka paljude perede lugudes ning see side on tugev ka täna. Täna mõistame me maailma väga sarnaselt – nii olukorda Euroopas ja meie ümber, aga ka keskkonnaküsimusi ja –probleeme, mis järjest valusamalt päevakorda tõusevad kasvõi siinsamas Läänemere ümbruses,“ ütles president Kaljulaid vahetult pärast kohtumist ja ühist lõunasööki.