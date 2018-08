Eesti kinopubliku südamed võitnud "Klassikokkutulek 2" on vabalt vaadatav videokeskkonnas YouTube - ja seda mitte sugugi filmitegijate rõõmuks. Ilmneb, et veebipiraadid on kinotegijatele parajaks nuhtluseks.

Filmi produtsendi Evelin Penttilä sõnul algasid probleemid filmi pideva ebaseadusliku internetti laadimisega juba esimesel päeval pärast seda, kui linateos üldse kinoekraanile jõudis. "Ma ei kujuta ette, kui palju on seda filmi üles laetud ja maha võetud," annab ta mõista, et neid kordi on olnud palju.

Tegemist on pideva võitlusega? "Absoluutselt," vastab Penttilä. "Me tegeleme selle võitlusega iga päev."

Filmitegijad ise siiski veebipiraatidel näpuga järge ei hoia. Igapäevaselt tegeleb internetti ebaseaduslikult üles laetud filmiklippide või lausa täispikkade linateoste ülesotsimise ja mahavõtmisega Eesti autorikaitse õiguste organisatsioon. "Nad tegelevad kõikide filmide järelvalvega, mitte ainult meie omadega," lisab Penttilä.

Kuidas filmid üldse üles leitakse? "Need lingid jõuavad meieni erinevaid teid pidi," teab Penttilä, kuid lisab, et organisatsioon monitoorib veebikeskkondi pidevalt, näiteks kasutades teatud otsingusõnu.