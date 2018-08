Politsei alustas 23 kriminaalmenetlust, millest valdav osa pandi toime festivalialalt väljas. Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri selgitab: "Me räägime seitsmest narkokuriteost, kuuest vägivallakuriteost, ühest joobes autojuhtimisest ning ühest dokumendi võltsimisest."

Sinimeri lisas, et sel aastal andsid kuritegude osas tooni vargused eluruumidest ja sõidukitest, mida oli kokku kaheksa. "Seejuures enamikul juhtudes sisenesid vargad lukustamata jäetud korterisse või majja," lisas ta.

Politseijaoskonda viidi kolme päeva jooksul 255 inimest. Neist 140 olid alaealised, kelle puhul oli põhjuseks ebakaine olek. Väärteomenetlus alustati neist 35 suhtes, ülejäänud kordadel peeti lastega maha tõsine vestlus ja anti nad hiljem üle täiskasvanud lähedastele.

122 inimest pidas politsei kinni narkojoobe kahtlusega või leides neilt väikeses koguses narkootikume. Kainestusmajja toodi kolme ööpäeva jooksul 65 inimest.

Seitse juhilubadeta roolikeerajat

Liikluspolitseinikud tabasid kolme päeva jooksul rohkem kui 100 kiirusületajat, seitse juhtimisõiguseta inimest ning neli alkoholi tarvitanud roolikeerajat.

Festivali vältel toodi politseitelki üle 200 kadunud asja, valdavalt mobiiltelefone, rahakotte ja dokumente. Enam kui pooled leitud asjad õnnestus politseil rõõmsatele omanikele tagastada juba festivali ajal, ülejäänud asjad ootavad omanikke nüüdseks jaoskonnas.

"Politsei jäi selle aasta festivaliga väga rahule," ütleb Sinimeri. "Jah, rikkumiste numbrid võivad ju esialgu tunduda suured, aga tuleb arvestada, et linnas pidutses kolme päeva vältel kümneid tuhandeid külalisi"

Sinimeri lisas, et festival oli politsei jaoks rahulikum kui eelmistel aastatel. "Rõõmu tegi ka see, kui palju saime näha ja aidata toredaid ja rõõmsaid inimesi. Selle kõrval kahvatub igasugune süütegude statistika ja need hetked annavadki jaksu politseitööd teha."

Politsei tänab häid koostööpartnereid, kellega õlg õla kõrval kolm päeva tööd tehti: turvafirmat, Pärnu linna, päästjaid, prokuratuuri, meedikuid ja festivali korraldajaid. "Olime ühe asja eest väljas ja koostöö on iga aastaga läinud aina paremaks," ütles Sinimeri.