Võimude sõnul on uusi piiranguid tarvis selleks, et võidelda ebastabiilsuse ja terrorismi vastu, kuid inimõiguslased näevad valitsuse sammudes katset summutada kõik poliitilised eriarvamused.

Küberkuritegevuse seaduse alusel võib Egiptuses veebisaite blokeerida, kui need kujutavad endast ohtu riiklikule julgeolekule või majandusele. Kõik need, kes taoliste saitidega tegelevad või neid külastavad, riskivad trahvi või vanglakaristusega.

Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisi on allkirjastanud seaduse, mis karmistab kontrolli interneti üle, vahendab BBC .

Möödunud kuul edastas parlament president Sisile allkirjastamiseks seaduse, mis lubab jälgimise alla võtta ükskõik millise sotsiaalmeediakonto, millel on rohkem kui 5000 jälgijat.

BBC korrespondendi sõnul on internet jäänud viimaseks kohaks, kus egiptlastel on võimalik oma arvamust avaldada, sest meeleavaldused tänavatel on Egiptuses keelatud.