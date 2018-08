Reedel tuli teade, et Eesti jalgpallur ning koondise kapten Ragnar Klavan on Liverpooli vahetanud Itaalia tippliigas mängiva Cagliari vastu, mis pani Ärilehte vaatama, millised ärihuvid Klavanil Eestis on.

Spordiringkonnad teavad, et ta on jalgpalliklubi Tallinna Kalev president ning tegev ka sealse jalgpallikooli juures. Selgub aga, et lisaks sellele ning oma jalgpalliagentuuri omamisele, on Klavanist saanud kahe vägagi eduka ehitusfirma osanik: üks neist seostabki vutimehe Reidi teega.

2017. aasta juulis sai Klavan värske firma Verston Holding OÜ osanikuks, mille alla koondati kaks suurt miljonitesse ulatuvate käivetega firmat: teede ja platside ehituse ja remondiga tegelev Verston Ehitus ning ehituse peatöövõtu ja projekteerimisega tegelev Haart Ehitus OÜ.

Käesoleval aastal sai Verston Ehitus jackpoti, sest ühispakkujaga KMG Inseneriehituse AS allkirjastati Tallinna Kommunaalametiga töövõtuleping: objektiks Reidi tee ja hanke maksumuseks üle 38 miljoni euro.

