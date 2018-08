ÜRO endise peasekretäri Kofi Annani eluküünla kustumine on pannud järelhüüderidu kirjutama ka ametist lahkunud presidendi Toomas Hendrik Ilvese. Ilvesse sõnul oli Annan hea inimene, väsimatu optimist ja üleilmse heaolu nimel tegutseja.

Ilves kirjutab oma sotsiaalmeediakontol, et laupäeval oli New Yorgis ÜRO peakorteris organisatsiooni lipp pooles vardas. "Öelda, et Kofi Annan oli suur poliitik ja edukas diplomaat, ei ole piisav, eelkõige oli ta üleilmse vaatega visionäär," usub Ilves. "Tema aluspõhimõte oli, et ükski riik ega ühiskond ei saa toimida muust maailmast eraldatud saarena: ebaõiglus ja ebavõrdsus mis tahes ilmanurgas mõjutavad inimesi kõikjal maailmas. Kui riigid ei mõtle enda huvidest kaugemale, on nad osalised probleemi loomises, mis nende endi vastu pöördub."

Ilves jätkab: "See sama põhimõte viis meid kokku 1999. aastal, mil alustas tööd ekspertgupp, milles osalesin 1999-2001, ja mis oli mõeldud üleilmse digitaalse lõhe vähendamiseks. Kofi Annan nägi digitaalset arengut vahendina üleilmse ebavõrdsuse kahandamiseks, ja tal oli õigus. Kui tahes väike, vaene või konfliktidest räsitud on riik, digitaalne võimekus on tee inimeste elujärje parandamise ja ühiskonna parema koostoimimise suunas."

Endine president lisab, et Kofi Annan oli inimene omadustega, mis paljudel poliitikas tegutsejatel puudu jääb. "Ta oli hea inimene, väsimatu optimist ja üleilmse heaolu nimel tegutseja. Oli au Sind tunda. Jääme Sinust puudust tundma."