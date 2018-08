Õhtujuht Marko Reikop tõi heliloojate ja nende teoste kohta välja põnevaid fakte. Näiteks said ooperigala külastajad teada, et Georges Bizet kirjutas "Carmeni" 36aastaselt ja suri kolm kuud pärast esiettekannet, kus tema ooper välja vilistati, sest publikule ei meeldinud amoraalne peategelane. Praegu on see ooper maailmas mängitavuselt viiendal kohal. Reikopi jutust selgus et ka Verdi "Traviata" ei meeldinud algul üldsusele – peategelane on ju prostituut!

Lisaks intervjueeris Reikop põgusalt lauljaid. Tuli välja, et Kai Rüütel debüteerib novembrikuus Estonias "Carmenis". Rüütel, kelle hääl on kõlanud Londoni, Madridi, Barcelona, Antwerpeni ja Viini kuulsatel lavadel, kinnitas, et Eestimaa publik tundub talle fantastiline. Muidugi oli tal kohal ka tugev fänniklubi: talle olid kaasa elamas ema, õde, elukaaslane ja sõbrad.

Marina Costa-Jackson jutustas, et tal on veel kaks õde, kes on samuti ooperilauljad –metsosopran ja koloratuursopran. Mida ta varem Eestist teadis? "Et see on väga kena loodusega maa." Stefan Popil, kes meenutab kangesti noort Luciano Pavarottit, palus Reikop nimetada kolm tema jaoks olulist sõna. Mees vastas, et eesti keeles "tere" – millega kaasnes muidugi aplaus –, jumal ja muusika.

Ooperiartistid laulsid muuhulgas oma kodukoha viise. Kai Rüütel oli valinud rahvaviisi "Ei saa mitte vaiki olla".

Rahvas elas kõigile lauljatele kaasa, hõikudes: "Braavo!" Kontserdi teises pooles plaksutati artistidele juba nende lavale tulles. Siiski paistis publikule eriti hinge minevat üliemotsionaalne Marina Costa-Jackson.

Oopereid, nagu "Traviata", "Rigoletto", "Carmen" ja "Tosca", tuntakse paratamatult rohkem ja sellest ka mõnevõrra elavam reaktsioon. Lõpulugude ajal olid kuulajad püsti ja aplausiga ei koonerdanud.