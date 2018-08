Sekretär on nii oma ülemuse kui ka tema asetäitja armuke. Mõne aja pärast jääb ta rasedaks ja varsti jõuabki kätte aeg sünnitada. Et seda varjata, saadab direktor ta koos asetäitjaga komandeeringusse, et ta sünnitaks seal. Nädala pärast saab direktor oma asetäitjalt telegrammi:

"Sünnitas kaksikud koma minu oma suri koma telegrafeeri koma mida teha sinu omaga punkt".