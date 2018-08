Laupäeval peeti Itaalias Genovas matuseteenistus kaheksateistkümnele inimesele, kes hukkusid traagilises sillavaringus, vahendab CNN.

Itaalia sadamalinnas Genovas varises teisipäeva keskpäeval kokku kiirteel A10 asuv maanteesild, mis on ehitatud 1960ndatel aastatel. Käesolevak ajaks on kindlaks tehtud, et varingus hukkus 41 inimest.

Laupäeval peeti 18 hukkunu matuseid. Paljud perekonnad ei tulnud matustele, sest nad süüdistavad juhtunus riiki.