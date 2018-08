"Äkki on tegu eestlaste jaoks uue asjaga, kuigi välismaal on neid väga palju. Mina tean neid kahel käel üles lugeda, nii et juba tuleb juurde," räägib Merimell, miks Eestis on niivõrd vähe naissoost DJ-sid.

Merimell mängib pidudel teknomuusikat. "Tekno on peavooluga võrreldes minimalistlikum, sest pole ette kirjutatud, millal on drop. Kuna ta on nii palju lihtsam, pead seda tunnetama.

Vaata videost, mis põhjustel Merimell üldse DJ-ks hakkas ning mis teda tänapäeval plaadikeerutamise juures häirib!