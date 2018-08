Suvepealinn on noorte piduliste poolt vallutatud ja juba loetud tundide pärast saab kolm päeva kestev Weekend festival läbi. Kuidas on selle aja üle elanud kohalikud pärnakad? Uurides kohalike käest, on muljed käimasolevast festivalist valdavalt positiivsed. "Ei ole midagi hullu. Päris tore vaadata, kui inimesed mööda lähevad. Aga noortest on kahju," muljetab üks vanaproua oma koduaknast linnatänavatel toimuvat jälgides. "Nad ikka tuigerdavad natuke rohkem kui vaja." Ta teab ka öelda, et Pärnus on kohal küllaltki rahvusvaheline seltskond. "Igalt poolt paistab olevat. Lätist, Leedust ja Inglise keelt kuuleb noorematelt ka," räägib ta. "Igatahes on tore, et noored saavad pidutseda."

Mai tänava kandis elav mees rääkis, et tänavu pole tal koju festivali muusikat üldse kosta. "Ma eile õhtul tükk aega kuulasin, kas mürtsu ka kuuleb aga ei kuulnud. Vanasti oli lava seal pool, siis kuulis. Raadiot polnud vaja lahtigi teha, aga nüüd ei kuule mitte midagi," muljetab ta.

"Küll on aga linnas tunduvalt rohkem inimesi, aga see käib ju sellise ürituse juurde," leiab ta. Samuti see, et noortel on võimalus pidutseda. "Kui noored ei mölla, siis kes veel? Meie tudikesed ju ei mölle," muheleb mees. "Pidu peab olema, ja kui veel selline rahvusvaheline üritus tuleb siia, siis on viis pluss!"