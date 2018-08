Marilyn Kerro jagab oma Facebooki lehel kaunist pilti, kus poseerib koos oma kallima ning väikese pojaga.

"Mu armsad inimesed, kes te olete minuga olnud juba aastaid. Jagan teiega oma rõõme ja muresid, õnne ja õnnestumisi alati. On aus jagada ka teile esimesena pilti. Esimesed 40 päeva on möödunud minu kaitsva tiiva all imeliselt ja rahulikult.

Hetk, kui sünnib laps, sünnib uuesti ka naine. Teda ei eksisteerinud ennist. Eksisteeris naine, kuid nüüd, läbi imelise teekonna on saanud temast ema.

Need tuhanded tunded, emotsioonid. Uus elu ja uus hingus. Minust sai ema. See on minu ammune unistus olnud ja see täitus. Olen saanud kogeda kõike seda, millest ma ammu unistasin," kirjutab Marilyn oma postituses.

Kerro poeg on pooleteisekuune ning kannab nime Kaius-William. Kaius tähendab ladina keeles rõõmustama.