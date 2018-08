Täna õhtul astub Weekendil ülesse maailmakuulus artist The Prodigy, kelle esinemise kajastamine profikaameratega keelati festivali korraldaja poolt ära.

Weekendi meediajuht Gunnar Viese saatis täna pealelõunat meediale kirja, milles seisab, et Briti elektroonilise muusika ansambli esinemisel on profikaamerad keelatud ning bändi esinemise ajaks konfiskeeritakse kogu tehnika.



"Palume kõigil Photo ja Photo+ pääsme omanikel tuua kaamerad hiljemalt 21:10 Kuursaali esimesele korrusele, kus neid sel ajavahemikul valvatakse. Kõigile kaameratele tuleb peale märkida oma täisnimi ja telefoninumber. Kaamera saab tagasi ainult isikut tõendava dokumendi alusel," seisab välja saadetud kirjas. "Professionaalse fototehnikaga kell 21:15-23:15 ühestki väravast festivalialale ei pääse."



Samuti viidatakse välja läkitatud kirjas, et turvameeskonnale on antud korraldus kõik, kes reeglit rikuvad, alalt välja eskortida. Samuti kaotab kehtivuse käepael.