Eesti Kennelliit korraldab 18.-19. augustil Harjumaal Kiili vallas Luige Näitusteväljakul rahvusvahelist koeranäitust "Balti Võitja 2018". Kohal on ligi 3000 koera ja esindatud on 283 koeratõugu.

"Balti Võitja" näitus toimub Eesti, Läti ja Leedu koostöös ning Eestis korraldatakse seda vaid kord kolme aasta jooksul.

Osalejaid on Maarjamaal kaheksandat korda toimuval näitusel ligi 3000 - esindatud on 283 koeratõugu. Kõige arvukamalt on labradori retriiverid, kuldsed retriiverid ja welsh corgi pembroke'e, keda kõiki on kohal üle 50. Osalejad ise on pärit nii lähemalt kui kaugemalt - kokku 15 välisriigist. Neljakäpalisi sõpru hindavad tunnustatud rahvusvahelised kohtunikud.

Võistluspäevad algavad mõlemal päeval hommikul kell 10.00 ja lõppvõistlused kell 15.00. Näituse ajakava ja programm on leitavad Eesti Kennelliidu veebilehel www.kennelliit.ee. Sealsamas saab jälgida ka otseülekannet.