"Kaotatud ja leitud esemeid on praeguseks politseini jõudnud üle saja, millest üle poolte oleme omanikele tagastanud. Kõige rohkem on politseini jõudnud mobiiltelefone ja dokumente," ütleb Sinisalu.

Politsei poole pöörduti ka teadetega, mis puudutasid varguseid. Sinimeri sõnul varastati ühel juhul Side tänaval asuva veekeskuse riietusruumist lukustatud riietuskapis olnud rahakotist 3000 eurot sularaha. "Lisaks sai politsei teate vargusest Auli tänaval, kus lukustamata ukse avamise teel oli sisenetud eramajja ja varastatud sealt sülearvuti, käekott, rahakott koos sularahaga, dokumendid ja muid esemeid. Samuti teatati, et maja ees asuvast sõiduautost Audi on varastatud 5000 eurot sularaha," lisab ta.

Politseijaoskonna juht loodab, et festivali viimane päev möödub nii külastajaile kui ka linlastele rahulikult. "Kuna festivalilalal on ka palju alaealisi, siis tuletame meelde, et öisel ajal tohib alaealine avalikus kohas olla ainult koos täiskasvanuga. Festivali lõppedes end koduteele asutades olge kindlad, et rooli istute ikka vaid kaine peaga. Maanteedel võib liiklust rahustamas näha meie patrulle."