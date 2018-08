Tarand tunnistab, et peale Reformierakonna pole ühtki parteid, kes poleks temaga tahtnud mõtteid vahetada ja plaanide kohta maad kuulata: praeguseks on ta puhunud juttu nii Vabaerakonna, Keskerakonna, SDE kui ka EKRE esindajatega, ees seisab kohtumine Eesti 200 liikmetega.

Kui Vabaerakonna esimees Andres Herkel esmaspäeval teatas, et Tarandist võiks saada erakonna peaministrikandidaat, riivis poliitik oma maamajas parasjagu juustu, ega teadnud pealinnas toimuvast mitte kui midagi.

Laupäeval ilmunud Eesti Päevalehe intervjuus ütleb Eesti poliitika kõige ihaldatum peigmees Indrek Tarand, et tema ümber toimuv lehmakauplemine jätab teda külmaks - vähemalt aasta lõpuni.

Et Vabaerakond mängib mõttega teha Tarandist oma peaministrikandidaat, tuleb poliitikule üllatusena: "Loen ka uudistest, et Herkel on niimoodi öelnud."