Tartu maakohus hakkab arutama kriminaalasja, kus põllumajandusärimehel leiab PRIAlt toetuste väljapetmise kahtlust.

Kriminaalmenetlust alustatud karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb soodusküllus. Kohtu alla on saadetud ettevõtja Aren Põder ja veel kolm inimest ja mitu ettevõtet. Lõuna ringkonnaprokuratuur on varem Äripäevale kinnitanud, et politsei menetleb kriminaalasi, mis on seotud Põdra ettevõtetega. "Mingit muinasjuttu on sinna kirjutatud, aga asjad on kaugel sellest, mida mõeldakse," on Põder varem öelnud. Kahtlustuse tõttu esitati mitmel korral põllumajanduse registreerimised ja informatsioon ametile valeandmeid, mille tulemusena oli väidetavalt sooduskohtlemine.