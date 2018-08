Kommenteerides Harju maakohtu maja kohtunike ja prokuröride koos töökoha, leiab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter (pildil), et tõenäoliselt suudavad professionaalsed kohtunikud olla nii sõltumatud, et ei lase lõunalauas mõnda prokuröriga räägitust mõjutada nende kohtuotsuseid, kuid õiglus peab olema õiglane ja nägema kõrvalistele ja menetlusosalistele õiglased.

Augustis pensionile läinud kohtunik Leo Kunman tõdes Postimehele antud intervjuus, et prokuratuuril puudub igasugune järelevalve ja prokuröridel on liiga lihtne ühes majas töötada kohut mõjutada, vahendab ERR. "Kui vaadata rahvusvahelist praktikat, tuleb tunnistada, et mitmetes riikides on see üldiseks praktikaks, et kohtud ja prokuratuur on samas hoones koos. Mõned sellistest riikidest ei olnud vähemalt 90ndad eelmisel sajandil eeskujuks meie kohtunike sõltumatusele - Rumeenia ja Bulgaaria - aga sellist praktikat võime näha ka Prantsusmaal ja Austrias, räägib Jaan Ginter. "Samas tuleb tunnistada, et selline praktika igal pool sai ka suure kriitika osaliseks just selles aspektis, et prokurörid ja kohtunik tihe suhtlemine võivad panna advokaadid ebakohaselt raskemasse olukorda.

"Prokuröride ja advokaatide võrdne positsioon muutub eriti aktuaalseks võistlevaks kriminaalmenetluseks ning Ginteri sõnul oleme Eestis sel sel aastal püüdnud tugevdada just võistlevaid elemente kriminaalmenetluses. "Ma usun, et tõenäoliselt meie professionaalsed kohtunikud suudavad olla nii sõltumatud, et ei lase lõunalauas mõnest prokurörist räägitul mõjutada nende kohtuotsuseid, kuid õigusemõistmine peab mitte ainult olema sisuliselt õiglane, vaid peab ka kõrvaltele ja menetlusosalistele nägema õiglasena. Ning praegune Tallinna uus kohtumajaga seoses kerkinud arutelu näitab, et vähemalt selle õiglase nägemise osas on meil nüüd tekkinud täiendavad raskused, "ütleb Ginter.