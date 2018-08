Vabaerakonna piirkondade esindajad kritiseerivad parteijuhtide suutmatust jõuda üksmeelele ning suurt tegevusetust.

Õhtulehega vestles üks nendest esinduskogu liikmetest, kes ei ole rahul praeguse esimehe Andres Herkeliga.

"See, et ei suudeta erakonna tipus jõuda üksmeelele. Et oleks üksmeelne riigikogu fraktsioon, kes teeks üksmeelset koostööd juhatusega ja sellele järgneks kõik ülejäänu. Et inimesed saaksid kujundada oma poliitilist seisukohta ja seda välja elada," sõnas esinduskogu liige. "See mehhanism ei tööta ja selle mehhanismi mittetöötamise peegelpilt on see, mis praegu erakonnas toimub: reiting kõigest kolm protsenti."

Esinduskogu liige märkis, et piirkondade juhid näevad paremini seda, kuidas suhtlevad tavalised inimesed.

"Me tunneme tagasilööki oma tuttavate ja sõprade keskel, kes kolm-neli aastat tagasi said meist aru ja täna enam ei saa meist aru," sõnas ta. "Rääkida, et meedia on väga vaenulik olnud ja kogu aeg tagunud, et me pole seda, teist ja kolmandat teinud... Eks meedia peabki millegagi tegelema. See, et me ei ole kohale jõudnud, on vabaerakonna tegematajätmine."