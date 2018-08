4 fotot

ERAKORDNE TEATRIMEES: „Kui ta ruumi tuleb, on ta kui vanatestamentlik kuju,” kirjeldab Toomas Volkmann oma õpetajat Lembit Petersoni. „Tal on suur laup ja suured käed. Suur habe ja rasked jalad. Ta meenutab Michelangelo maale Sixtuse kabeli laes. Ta on täiesti mastaapne tegelane, aga samas on temas mängulusti ja hästi kiiret mõtlemist. Ning ta on läbinägelik ja terava silmaga.” Kerge naeruvirve suunurgas käib nii mõnigi kord selle mastaapse tegelase juurde. (HEIKO KRUUSI)