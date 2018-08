„Miks on nii, et need, kes teisi aitavad, lahkuvad ise liiga vara?“ küsib Rein Weberi hea sõber ja õpipoiss Urmas Sõõrumaa. „Eks see põhjus selles olegi, et kõike südamega võttes kulutavad nad iseenda energiat liiga palju,“ annab ärimees mõista, et sama saatus lasus neljapäeval lahkunud feng shui spetsialistil. „Rein kulutas teiste aitamisele oma energia ära. Siis tõmbadki külge haigusi,“ nendib ta.