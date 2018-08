Weekend festival on suvepealinnas täies hoos ja mitte ainult Pärnu rannaliival, vaid ka lahel. Selleks, et merel pidutsejad oma sõidukitega ööpimeduses kokku ei sõidaks, on väljas ka merepääste, kes jälgib pidulisi kui kullipilgul. Pärnu politsejaoskonna merepääste ja piirikontrolli grupi juht Janek Pinta ütleb, et Weekendi külastajatel hoitakse Pärnu lahel silma peal juba kolmandat aastat. "Käime vaatamas inimesi, kes tulevad festivali ala juurde paatide ja suurte kaatritega. Jälgime, et paadid oleksid atesteeritud ning muidugi paadis olevat ohutusvarustust. Et olemas oleksid päästevestid ja need oleksid vajadusel kergesti kättesaadavad. Samuti kui palju inimesi on paadis ning kontrollime joovet," selgitab Pinta. "Pimeduse saabudes jälgime ka seda, et nad ei hakkaks ära sõites teineteisele otsa sõitma ja sääraseid asju tegema."

Selleks minnakse rannale võimalikult lähedale - nii lähedale, kui 11-meetrise paadi alus seda lubab. "Ehk siis - meie missioon on jälgida veeliiklust. Kõike, mis seal liigub. Et inimesed oleksid merel ohutult. Ja kui on vaja kedagi päästa või aidata, siis me oleme koguaeg olemas," kommenteerib Pinta tõdemusel, et rikkumisi tuleb ette vähe. Ja needki puudutavad pigem aegunud pürotehnikat, mida tuleb kasutada merehätta sattudes.

Nii ei jäägi muud üle, kui heita selga paukvest, hüpata pardale ning minna kaema, kuidas käib Pärnu lahel aluste kontroll. (PPA) Kergelt gaasi andes sõidame Pärnu Jahtklubi alalt välja. Võtame suuna muulile, et liikuda sealt edasi ranna äärde. Ilm on päikseliseline ja soe, meretuul sasib mõnusalt juukseid. Ent pikalt seda nautida ei saa, sest Pinta silmab eemalt valget laevukest, milles kaks noormeest seest. Ta otsustab, et neid tuleb kontrollida. Kõik on kontrolli all Nii võtamegi suuna silma jäänud paadi poole ning Pinta uurib nendega kohakuti jõudes, kus asuvad nende päästevestid. Üks noormeestest näitab need ette ning seejärel laseb Pinta neil ka alkomeetrisse puhuda. Kõik korras ja noortel lubatakse edasi sõita. Suundume Pärnu ranna poole. Võtame koha sisse punaste boide juurde ning Pinta haarab binokli, et anda hinnang lahel toimuvale. Ta silmab ühte Soome ja Eesti lipuga kaatrit, milles joovastavas meeleolus noored pidutsemas ning alkoholi tarbimas. Kõhutunne ütleb mehele, et seegi seltskond vajaks lähemat kontrolli. Ilma pikema jututa võetakse suund kaatri poole, kus tervitavad ametnikke noored pidulised. Pinta uurib, kes on kaatri kapten. Saades vastuseks "mina" selgitab vastuse andja, et neid käidi juba kontrollimas ning nendel on kõik vajalikud asjad olemas. Seega on kõik korras. (PPA) Kaatri kapten räägib ka, et kaatriga on tuldud kohale Soomest ja säärane idee on seltskonnal juba pikemat aega mõtteis olnud. "Juba eelmisel aastal tahtsime tulla, kuid siis oli jube tuulina ja vihmane. Nii loobusimegi toona sellest ideest, kuid sel aastal on ilmaga vedanud. Nii otsustasimegi tulla," pajatab kaatri kapten.