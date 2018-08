Andres Herkel ütles pärast poolteist tundi kestnud esinduskogu, et erakonnas ei ole erinevaid leere. „Erakond peab edasi minema ühtsena,“ ütles Herkel ajakirjanikele. Sama nentis ta, et erakonnas on pidamata debatt teemal, kuidas Vabaerakond peaks edasi minema. Seda jätkatakse pärast õhtusööki esinduskogu järgsel koosolekul, kus üks osaline on ka erakonna endine juht Artur Talvik. „Siin [erakonnas] ei ole selles suhtes leere, et erakond peab edasi minema,“ ütles Herkel pärast esinduskogu. „Aga tundub, et sellega, mis juhtus aprilli lõpus ja mais [Vabaerakond valis endale uue juhi ja juhatuse], kui tegelikult oli käimas erakonnasisene debatt erakonna tulevikust ja meil olid erinevad esimehe kandidaadid ja üks väga väljapaistev neist [Artur Talvik] loobus kandideerimast, et see asi lõppes sellega, et ma jäin kandideerides suhteliselt üksinda. See jättis mingid asjad lahendamata ja võib-olla lõpuni rääkimata. Seda on küll tunda.“ Herkel esitas esinduskogul enda arusaama valimiskampaaniast, nii tegid seda ka kampaaniajuht ja tegevjuht. Kriitilised piirkonnainimesed pole küll rahul erakonna ladviku senise tegevusega, kuid nendivad, et neid lahenduskäike ei ole. Need peavad tulema mais valituks osutunud ladvikult.

„Teerada [valimisteks] on kindlasti kaardistatud, aga see teerada pole valmis. Aga see kindlasti eeldab seda, et erakonnasisene usaldus oleks paremal tasemel kui see on viimase nädala jooksul välja paistnud,“ märkis Herkel.

Kommenteerides tõsiasja, et Vabaerakonna endine esimees Artur Talvik on tulemas esinduskogule, ütles Herkel, et see pole tema jaoks probleem. „See on ju väga kena, kui me saame sellest kõigest rääkida koos temaga.“