Endine telesaatejuht Peeter Võsa andis välja raamatu "Kadunud Eesti: "Politseikroonika" lugu", milles meenutab nullindate alguse kirjut elu pealinnas. Õhtuleht avaldab raamatust katkendeid.

***

„Politseikroonika“ suure menu saladuseks polnud mitte toonase verise kroonika võimalikult tõetruu edastamine. Elu meie ümber oli niigi sedavõrd õõvastav, et päevaste läbielamiste õhtune vaimusilma ette manamine polnud tegelikult kellelegi kuigi meeldiv ettevõtmine. Ja kes olekski tahtnud kella poole kaheksa ajal õhtul, vahetult enne sööma hakkamist vaadata masendavaid kaadreid? Pigem taheti ikka nalja või ootamatuid elamusi. Just elamuste pakkumine oligi üks „Politseikroonika“ võludest. Mis kell saade eetrisse antakse, see oli juba telejaama ehk siis Kanal 2 otsustada. Prime time’i ajal ei kujutaks me täna ettegi saadet, mis külastab kõige õõvastavamaid asotsiaalide urkaid ning toob vaatajate ette laibad ja Tallinna kõige verisemad pead. Me ei kujuta endale ettegi, et enne politseinikke võiks sündmuskohal tammuda televisiooni võttegrupp ning inimesi omatahtsi telesaates „õigeks“ või „valeks“ mõista, kõige õõvastavamate sündmuste üle võllanalja visata, õnnetuste üle irvitada ning samal ajal omaenda elu ja tervisega riskida. Just nimelt pidevalt oma nina kõigi asjadesse toppimine oli saate edu saladuseks. Teiseks edu saladuseks oli tõsiasi, et „Politseikroonikat“ tehti nagu meelelahutust. Televaataja ees rulliti huumorisse mähituna lahti kõige jubedamad lood, mida inimene võib endale ette kujutada. Avangardistlik lähenemine tõi saatele edu.