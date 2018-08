Koerajuht Ene Miil räägib, et Willy on patrullkoer, kelle tööülesannete hulka kuulub esemete kui narkootiliste ainete otsimine. Weekend festivali ajal on koer linnatänavatel jalutamas ning oma niisket ja hea haistmismeelega nina ta festivali alale ei pista. "Meie roll on pigem linnakodanikele näidata, et oleme olemas ja kui peaks olema vajadus, siis reageerime," räägib Miil tõdemusel, et säärane patrullimine on toonud kaasa ka omajagu tähelepanu. Eriti just koerale, keda tahetakse pidevalt nunnutada.

Willy on üks ligi 70st koerast, kes Politsei- ja piirivalveameti hingekirjas. Ta on pärit Soomest ning vaatamata esmapilgul oma leebest iseloomust, oskab temagi kurja haugatust teha.

Kolmel Weekend festivali päeval on suvepealinnas võimalik linnapeal näha liikumas mitut neljajalgset politseikoera. Üks neist on 8-aastane Belgia lambakoer Willy.

"Millegipärast inimesed näevad ja leiavad, et võivad kohe näpud koerale külge panna ja mina peab olema valmis oma koera teiste inimeste eest kaitsma, sest koer on ju siiski erivahend ja minu kolleeg. Ja minu käest tuleks ennem ikkagi küsida, kas on võimalik ja reaalne teda nunnutada," selgitab Miil. "Koer on ju siiski loom ja ei või teada, mis võib teda ühel hetkel häirida."

Teenistusse asumine nõuab palju tööd

Kui kaua võtab aega, et koerajuht ja politseikoer teineteist sõnadeta lugeda oskaksid ning koostöös paharette tabada saaksid, tõdeb Miil, et üsna kaua. "Võib-olla mõni õpib kiiremini, kuid ütleme, et juba see õpe iseenesest võtab mitu aastat. See, et esimene atestatsioon koerale ära teha, selleks kulub ligi kaks aastat. Ja see, kuniks koer töö tegemiseks valmis saab ning mina tema peale kindel saan olla, sinna läheb omakorda veel neli aastat. Ehk siis see aeg, kus ta on saanud endale rohkem vajalikke teadmisi ja kogemusi," räägib Miil.

"Hetkel ma tunnen, kus Willy saab kaheksa, et ta on just nii palju teadmisi omandanud, kus ta on rahulik ja mul on temaga hea tööl käia, kuid varsti läheb ta juba pensile ära. Jah, koera eluiga on selles mõttes lühikene."

Ajal, mil Willy linnapeal lõõskava kuuluse käes ringi patrullib, jälgib ta pidevalt, kas tema omanik ikka temaga sammu suudab pidada. "Ta käib natukene ees pool praegu ja kontrollib, kas ma tulen ikka järgi. Ta teab, et kõik on ümberringi olemas ega lase ümbritseval ennast häirida. Kui ta aga näeb, et inimesed peaksid näiteks omavahel kaklema minema, siis ta muutub tähelepanelikuks. Teab, et vajadusel peab kellelegi appi minema," selgitab Miil, miks Willy aeg-ajal enda pead keerab ja oma omanikule oma pruunide silmadega otsa vaatab.