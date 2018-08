Kas raha teeb õnnelikuks? BBC Capital kirjutab, et ehkki majanduslikul kindlusel on inimese õnnetundel väga oluline roll, ei tähenda see veel, et kõik rikkad inimesed väga rõõmsad on. Heaks näiteks sellest, kuidas õnnest jääb puudu ka siis, kui raha on palju, on Lõuna-Korea, mis üritab reguleerida oma rahva õnnetaset.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in võitis valimised suuresti tänu kampaaniale, milles lubas tõsta lõunakorealaste üldist rahulolu- ja õnnetaset. Väidetavalt sai tulevane president inspiratsiooni Bhutanist. Väikeses riigis on 2008. aastast käigus ametlik poliitika, mille eesmärk on tõsta rahva rahulolu taset. See eesmärk on Bhutanis muide olulisemgi kui majandusareng.

Moon võis küll Bhutani holistlikust lähenemisest vaimustuda, kuid oma kampaanias keskendus ta siiski Lõuna-Koreale spetsiifilistele probleemidele. Lõunakorealastel võivad küll olla kopsakad palganumbrid, kallid autod ja nutivetsupotid, kuid töökultuur on viinud kriisini nii isiklikus kui avalikus sfääris. OECD andmeil töötab iga ligi veerand töölisi enam kui 50 tundi nädalas. Keskmine töötav kodanik võtab aastas välja vähem kui pooled oma puhkusepäevadest. Lõuna-Koreas on tohutult kõrge enesetappude arv ning väga kehv sündimus - töö nõuab naistelt samuti väga palju, kuid traditsiooniliselt on laste kasvatamine ikka nende õlul.