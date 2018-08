Ennast gängsterite ja mafioosode kehastajana filmilukku kirjutanud Robert De Niro hakkas juba varajases eas näiteringis käima, kuid ta on hiljem tunnistanud, et ei tundnud seal erilist vaimustust. New Yorgis Manhattanis üles kasvanud poisil oli hoopis huvitavam jälgida ümbruskonnas tegutsevaid itaalia immigrantide järeltulijate tänavajõuke ja ka ise ühe poistekambaga koos ringi jõlkuda.