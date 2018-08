Neljapäeval katki läinud Leigeri puudumine ja asenduslaeva Mercandia vahepealne tehniline tõrge on kasvatanud Rohuküla sadamas praamijärjekordi.

Kell 19.39 teatati TS Laevadest, et parvlaeva Leiger tehniline rike on kõrvaldatud ja laev väljub lähiajal Rohuküla sadamast.

Nukraks tegi olukorra see, et lisaks pikale nädalalõpule, kus paljud suvehiidlased ja või kohalikud, kes kaugemal tööl käivad, on arvestanud saarel veeta, on Hiiumaal sel nädalavahetusel mitu üritust. Nii toimub saarel Saunabussi pidu ja rattamaraton, kuhu oodatakse mandrilt ligi 300 osalejat.