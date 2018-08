Sel nädalal lahvatanud katoliku kiriku järjekordse pedofiiliaskandaali vastuseks avaldas Vatikan kahetsust ja lubab, et paavst Franciscus soovib probleemi lahendada, vahendab ABC News. Kiriku kõrgeimate esindajate kiri on senistest karmisõnalisem, kuid hoolimata rangest kõnepruugist ja paavsti toetusest ei ole täidetud ohvrite soovi, et kuritegude varjamise eest vastutav piiskop vallandataks.

USAs Pennsylvania osariigis avaldas kohus raporti, mille kohaselt kuritarvitas 301 osariigi preestrit aastakümnete jooksul seksuaalselt enam kui 1000 last. Need on kirja pandud tunnistused, tegelik ohvrite arv võib raporti kohaselt ulatuda tuhandetesse.

Nagu varasemateski sarnastes pedofiiliaskandaalides, otsustasid kiriku kõrgemad pead preestrite tegevust varjata, kolides neid ühest kirikust teise või kästes neil kiriku sees mõnd muud ametit teha. Koguduseliikmeid kuritegevusest ei teavitatud. Üks preester tunnistas juba aastate eest üles, et oli teismelist poissi kuritarvitanud ja palus abi, et ravile minna. Temaga ei võtnud kirik midagi ette.

Kuritegude raskus ulatub käperdamisest jõhkra vägistamiseni. Ohvreid oli nii väikelaste kui teismeliste noorukite seas. Ohvrid ja nende perekonnad on mitmel korral kirjeldanud, kuidas tunnevad, et kirik seadis oma maine kaitsmise tähtsamale kohale kui koguduseliikmete kaitsmise.

Kardinal Donald Wuerl, kes töötas pikka aega Pennsylvanias piiskopina, on kahtlustatav mitmete preestrite varjamises. Ehkki Wuerl vabandas ohvrite ees, eitab ta enda süüd. Paljud ohvrid ootasid, et Vatikan võtab Wuerli kuidagi vastutusele, ent oodatud vallandamist kiriku liidritelt ei tulnud. Seni on vaid üks kardinal ametist vabastatud, sedagi tulles vastu tema enda soovile.