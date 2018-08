"Eelmine aasta käisin, väga meeldis. Mõtlesin, et miks mitte siis see aasta ka minna. Sõbrad juba ootavad, seltskond on olemas, pidu ootab.“

Miks te ei lähe Weekend festivalile?

"Raharaiskamine minu arust, saab ka kodus muusikat kuulata. Aia tagant saab ka muusikat kuulata ja raha kokku hoida.“

Kas peo panete juba bussis püsti?

"Kahjuks on kõikides Eesti bussiliinides alkoholitoodete tarbimine rangelt keelatud, seega pidu hakkab hiljemalt võib-olla siis kui bussi pealt maha saab.“

Mis artisti tahate kõige rohkem näha?

"See aasta ei olegi tegelikult ühtegi sellist artisti, mille pärast ma sinna kohale läheksin, ma lähen sinna ja ma arvan, et kõik kes seal on, on täiesti sobivad ja nende taustal võib tantsida ja möllu panna küll.“