Esmalt on oluline veelkord rõhutada, et nimevahetusele kuluv summa ei mõjuta kuidagi inimeste raviks mõeldud ravikindlustuse raha, vaid kulu kaetakse asutuse tegevuskuludest. 200 000 eurot oli meie esmane kiire hinnang, mille tegime nimevahetusega seotud eelnõu jaoks. Vahepeal on lukku saanud ka varem planeeritud igapäevatööga seotud hanked, mistõttu meil on nimevahetusele kuluvast summast parem ülevaade. Meie hinnangul kulub nimevahetuseks 48 880 eurot. Loobusime osadest tegevutest nagu näiteks uue nime teavituskampaania, mida meedia on aidanud aktiivselt teha. Samuti ei vaheta me kohe välja trükitud materjale, vaid kasutame ja jagame kehtiva kujundusega materjale nende lõppemiseni ning alles seejärel trükime uued.

Kulu, mis seaduseelnõusse seletuskirja sai, oli esialgne kiirprognoos nagu me ka varasemalt ütlesime.Suurem osa kulust on töötukassa nime kandva büroode inventari (klienditeenindusbüroode sildid, teeninduslauad jne) väljavahetamise kulu. Konsulteerisime spetsialistidega ja leidsime odavamad lahendused, mis annavad üsna suure kokkuhoiu. Näiteks meie 28 klienditeenindusbüroos olevaid infotahvleid ei pea me kõiki uue nimega tahvlite vastu välja vahetama, vaid saame need katta uue nimega kleebistega. See annab arvestatava rahalise kokkuhoiu. Ja klienditeenindustes olevate infolaudade puhul ei pea me kogu lauda välja vahetama, vaid saame tänase nimega detaili eemaldada.Kokku saame hoida osaliselt ka teavitus- ja infotehnoloogia kuludelt. Olemasolevad töötukassa nime kandvad teavitusmaterjalid jagame kõik ära ja uue nimega infovoldikud tellime siis kui vanad on otsas. Infotehnoloogilised uuendused plaanisime esialgse arvestuse kohaselt teha kiirelt ja väga lühikese perioodi jooksul, selleks oli kavas kasutada IT partnerite abi. Odavam lahendus on teha seda meie oma spetsialistide töö aja sees, aga siis juba töid oluliselt pikema perioodi peale ära jaotades.Kindlasti jääb uue nimega seotud tehniline kulu, sest blanketid, templid jmt tuleb tellida uue nimega ja ka töötukassa veebilehekülg ning elektrooniline teeninduskeskkond tuleb uuendada nimevahetusel.